Descoberto planeta gerado fora da Via Láctea

Astrônomos descobriram o primeiro planeta originado fora da via Láctea, galáxia onde está localizado o nosso sistema solar.

O astro, batizado de HIP 13044, faz parte de um sistema solar que um dia pertenceu a uma galáxia-anã, mas que acabou devorada pela Via Láctea.

De acordo com o estudo, o novo planeta está a uma distância de 2 mil anos-luz da Terra. A descoberta ocorreu no observatório de La Silla, no Chile.

Até o HIP 13044 ser localizado, todos os planetas descobertos fora do nosso sistema solar haviam sido gerados na Via Láctea.

Estima-se que o novo planeta tenha uma massa semelhante à de Júpiter, levando 16,2 dias terrestres para completar uma volta em torno do seu eixo.