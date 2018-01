Desenvolvido tratamento para enfarte com células-tronco

Cientistas norte-americanos descobriram que após sofrer um ataque cardíaco, a circulação sanguínea dentro do músculo cardíaco do paciente melhora se receber um tratamento com células-tronco procedentes de sua própria medula óssea.

Os pesquisadores, das universidades de Emory e Vanderbilt, apresentaram nesta segunda-feira, 30, os resultados de seu estudo em uma conferencia do Colégio Americano de Cardiologia de Orlando.

Um grave ataque cardíaco pode produzir mudanças no músculo cardíaco e aumentar o risco de insuficiência cardíaca e outras complicações.

A equipe elaborou um tratamento com células-tronco da medula óssea dos próprios pacientes que haviam sofrido ataques cardíacos, conseguindo melhorar a saúde dos indivíduos.

"Esses resultados mostram que o tratamento com as próprias células-tronco tem o potencial de reduzir as complicações a longo prazo após um ataque do coração", explica o responsável pela pesquisa, Arshed Quyyumi. "Quanto mais células recebe o paciente, mais benefícios trás o tratamento", diz o pesquisador que afirma que o tratamento não provocou nenhum efeito colateral.