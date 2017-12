Desidratação provoca 25 internações por dia em São Paulo

De acordo com o balanço da pasta, as unidades de saúde públicas do Estado registraram 9.043 internações por desidratação em 2013, último dado disponível. As maiores vítimas do problema são crianças e adolescentes de até 14 anos, que representam 37% dos casos.

Dentro desse grupo, as crianças de um a quatro anos são as mais afetadas porque se desidratam com mais facilidade. Foram 1.453 casos nessa faixa etária.

Para evitar a desidratação, a secretaria orienta adultos e crianças a beberem pelo menos dois litros de água por dia, evitar exposição ao sol e prática de atividades físicas entre as 9h e as 16h e usar roupas leves, para evitar a perda de líquido pelo suor.Também ressaltam a importância de lavar bem os alimentos antes de consumi-los para evitar contaminações.

Os principais sintomas da desidratação são sede frequente, olhos fundos, boca e pele secas, ausência de lágrimas e diminuição de suor. Nos bebês, o problema se manifesta com sinais como irritabilidade, moleira afundada e diminuição da urina.