Detectado um segundo foco de gripe aviária no Japão

Um segundo foco de gripe aviária foi descoberto em uma fazenda de codornas da província de Aichi, no centro do Japão, depois do detectado na sexta-feira passada, informou a agência local de notícias Kyodo. Por enquanto não se informou sobre a variante de gripe aviária que foi localizada este domingo. O governo de Aichi realiza uma série de controles nas fazendas de codornas da localidade de Toyohashi, onde na sexta-feira passada foi detectado o primeiro foco de gripe aviária, da variante H7N6, considerada pouco virulenta para os humanos. Na sexta-feira o governo local ordenou o abate de 260 mil codornas e nesta segunda-feira, 2, prevê sacrificar o resto das aves da fazenda afetada. Trata-se da primeira vez desde fevereiro de 2007 que se detecta um foco de gripe aviária no Japão, que até agora nunca tinha registrado um caso da cepa H7. A variante H7 da gripe aviária afeta principalmente as aves e não se transmite facilmente para as pessoas, por isso que é considerada de baixo risco.