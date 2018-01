Detentos provocam tumulto em SP por medo da gripe A

Com medo de um possível contágio pelo vírus da Influenza A (H1N1), popularmente chamada de gripe suína, os 16 presos do Setor de Triagem do 1º Distrito Policial (DP) de Carapicuíba, na Grande São Paulo, iniciaram um tumulto no começo da madrugada para forçar os policiais a tirarem do local detentos que passavam mal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou três presos até um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Não foram feitos reféns e ninguém ficou ferido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) reforçaram a segurança no local. A reportagem apurou que há detentos que permanecem no setor de triagem da delegacia há mais de três semanas.

A Cadeia Pública, que fica no mesmo local, foi desativada no dia 10 de junho, mas ainda abriga 342 presos. Ela foi construída para abrigar no máximo 80 homens.