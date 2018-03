Diabete é foco de ação aberta ao público do Hospital Oswaldo Cruz, em SP

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, 11, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz promove a quarta edição do "RH na Praça", no Parque Trianon, das 8 às 18 horas. Realizada pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ação pretende levar conhecimento sobre mercado de trabalho e serviços gratuitos de saúde, com foco em medicina preventiva. A expectativa é atender 2.000 pessoas.

Em uma tenda, um grupo de nutricionistas, enfermeiros e fisioterapeutas dará dicas para a população sobre como cuidar melhor da saúde. Também serão realizados exames gratuitos de glicemia, pressão arterial e medição do índice de massa corpórea (IMC).

Nesta quarta, 10, profissionais do Centro de Diabetes do hospital fizeram atendimento em uma tenda montada no estacionamento da instituição para oferecer orientação gratuita sobre prevenção e controle da doença, cujo dia mundial é lembrado neste domingo, 14. No local, estavam disponíveis testes de glicemia, réplicas de pés diabéticos e informação sobre complicações do quadro.

O diabetes é um dos mais sérios problemas de saúde pública do mundo, não só em função de suas graves complicações agudas e crônicas, mas também dos altos custos sociais e financeiros que representa. Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença atinge cerca de 246 milhões de pessoas no planeta e 6 milhões no País.

Desde março de 2009, o hospital mantém o Centro de Diabetes, sob a coordenação do endocrinologista Roberto Betti. O serviço conta com suporte de especialistas da área e de uma equipe interdisciplinar, formada por educadores, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. Em um único espaço, reúne atenção clínica, manutenção e controle da doença, participação em atividades educacionais e verificação da necessidade de alterações terapêuticas.

Serviço

RH na Praça

Data: 11 de novembro, quinta-feira

Horário: das 8h às 18h

Local: Parque do Trianon

Endereço: Av. Paulista, s/n, Cerqueira César (em frente ao Masp)

Informações: (11) 5505-0545 – www.abrh.org.br