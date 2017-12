Diabete é tratada mais com comprimidos e menos com insulina nos EUA

The New York Times

Mais pessoas com diabete estão tomando comprimidos para tratar sua doença, enquanto os percentuais de insulina utilizando caíram, segundo um novo estudo do governo dos EUA divulgada na semana passada.

A proporção de americanos com diabete que tomaram medicamentos por via oral aumentou de 60% em 1997 para 77% em 2007, um aumento de 28%, de acordo com a Agência para Investigação e Qualidade da Saúde, parte do Departamento dos EUA de Saúde e Serviços Humanos. Durante o mesmo período, aqueles que relataram tomar insulina para controlar sua diabete caiu de 38% a 24%.

"Houve um deslocamento para o uso de novos e mais caros medicamentos para diabete", diz o principal autor do estudo, Eric Sarpong, um economista.

Isso pode refletir o fato de que os médicos estão tratando pacientes com diabete - cerca de 90% dos quais do tipo 2 - com comprimidos, já que mais alternativas vieram ao mercado, diz a endocrinologista Susan Spratt, da Duke University Medical Center.

"No passado, os médicos podiam ter recomendado primeiro uma mudança no estilo de vida, sem outra terapia médica. O novo paradigma é a mudança de estilo de vida e o antidiabético oral metformina no momento do diagnóstico", disse Spratt.

No entanto, os dados aqui provavelmente já estão ultrapassados, diz Martin Abrahamson, diretor médico e vice-presidente sênior do Joslin Diabete Center, em Boston. O levantamento acompanha o uso de medicamentos apenas até 2007 e não inclui as recentes alterações devido a preocupações de segurança sobre os comprimidos de Avandia (rosiglitazona) e Actos (pioglitazona), diz Abrahamson. Ambas as drogas são uma classe de medicamentos chamados tiazolidinedionas ou TZDs.