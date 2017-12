Dieta pouco saudável nos primeiros 3 anos de vida pode afetar QI

LONDRES - Uma dieta rica em gorduras e açúcares durante os primeiros anos de vida poderia afetar o desenvolvimento do quociente intelectual (QI) das crianças. Assim demonstrou um estudo publicado nesta segunda-feira pelo revista científica British Medical Journal e realizado por especialistas da Universidade de Bristol (Reino Unido).

Os autores da pesquisa baseiam suas conclusões no estudo ALSPAC, realizado com 14 mil crianças nascidas entre 1991 e 1992, e pretendia fazer um acompanhamento a longo prazo da saúde dos participantes. Com este objetivo, os pais completaram questionários detalhados sobre o tipo de comida e bebida que seus filhos consumiam aos três, quatro, sete e oito anos e meio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Periodicamente, as crianças foram submetidas ao teste de inteligência Wechsler, que revelou que aquelas cuja dieta era pouco saudável apresentaram um coeficiente intelectual menor que os que comiam bem. Os padrões de alimentação entre os quatro e os sete anos não tiveram impacto no nível de inteligência das crianças, mas sim o tipo de dieta até os três anos.

Os especialistas esclareceram que estes estudos sugerem que "os efeitos cognitivos relacionados com os hábitos alimentares nos primeiros anos de vida poderiam persistir mesmo alterando a dieta". No entanto, os especialistas também disseram que estes resultados são "modestos" e recomendaram efetuar novas pesquisas para entender melhor o efeito sobre a inteligência que pode ter um determinado tipo de dieta em uma idade avançada.