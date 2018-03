Dieta rica em proteínas é a melhor para perder peso, diz estudo dinamarquês

COPENHAGUE - A melhor maneira para perder peso é fazer uma dieta rica em proteínas, com mais carnes magras, legumes e produtos lácteos de baixo nível de gordura, segundo estudo apresentado nesta quarta-feira, 24, pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

De acordo com publicação da revista científica americana New England Journal of Medicine, deve-se reduzir também o consumo de amidos refinados como pão e arroz branco.

A pesquisa recolhe os resultados do maior estudo do mundo sobre dieta, o Projeto Diógenes (Dieta, Obesidade e Genes), realizado desde 2005 em oito países europeus (com 772 famílias, incluindo 938 adultos e 827 crianças), com fundos da União Europeia e dirigido pela Universidade de Copenhague.

Os melhores resultados foram obtidos por aqueles que seguiram a dieta rica em proteínas, com um aumento de peso 0,93 quilo menor do que aqueles que tiveram uma alimentação pobre em proteínas.

O objetivo era comparar as recomendações dietéticas oficiais na Europa com uma alimentação baseada nos últimos conhecimentos sobre a importância das proteínas e dos carboidratos para regular o apetite.

"Nosso trabalho alerta que as autoridades recomendem à população a comer mais proteínas para prevenir a obesidade", afirmou Thomas Meinert Larsen, um dos diretores do projeto.