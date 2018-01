Dilma reúne ministros por estratégias de combate ao zika

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff reservou parte da tarde desta quinta-feira, 21, para se reunir com ministros e discutir estratégias no combate ao zika vírus. Ela chegou ao Palácio do Alvorada, em Brasília, por volta das 17h, onde recepciona, neste momento, os ministros.

Já foi confirmada a presença dos ministros Marcelo Castro (Saúde), Gilberto Magalhães Occhi (Integração Nacional) e José Eduardo Cardozo (Justiça). Além do secretário nacional da Defesa Civil, o general Adriano Pereira Júnior, e o Comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas. Também foram convidados o ministro-chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, e o ministro da Defesa, Aldo Rebelo. A assessoria da Presidência, entretanto, não confirma que todos os ministros já estejam presentes.

A presidente Dilma chegou à base aérea de Brasília por volta das 16h15, quando retornava de Recife, onde participou da inauguração da Pista Leste da Via Mangue. Por questões climáticas, desta vez a presidente não usou o helicóptero e se deslocou de carro da base aérea até o Alvorada.