Diminui registro de casos diários de dengue no RS Levantamento do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) do Rio Grande do Sul registra queda no número de notificações diárias de casos de dengue no Estado. Apenas 42 novos casos foram registrados ontem, totalizando 4.129 desde janeiro deste ano. Da mesma forma, as notificações nos três municípios com maiores índices da doença também apontam para a diminuição dos casos.