Dinossauro anão herbívoro de presas afiadas é descoberto em coleção

Um paleontólogo americano identificou uma nova espécie de dinossauro anão, que apesar ter duas presas afiadas, alimentava-se somente de plantas, segundo um estudo publicado no site "ZooKeys" da "National Geographic Society".

A espécie, batizada "Pegomastax africanus" e da qual existe apenas um espécime encontrado, na África do Sul, na década de 1960, foi descoberta em uma coleção de fósseis da Universidade de Harvard pelo paleontólogo e professor da universidade de Chicago Paul Sereno enquanto o cientista fazia um estudo completo sobre os heterodontossauros.

O novo dinossauro, um heterodontossauro herbívoro que viveu há 200 milhões de anos, tinha um bico curto parecido com o de um papagaio e duas presas frontais pontiagudas, além de dentes posteriores tanto na mandíbula superior quanto na inferior, utilizados para esmagar as plantas.

Em seu estudo, Sereno admite que é "muito raro" um herbívoro como o "Pegomastax", com dentes caninos tão afiados como os de um vampiro. Muito provavelmente, os dentes eram utilizados como defesa ou na competição com os rivais na hora do acasalamento.

O dinossauro tinha o corpo coberto por espinhos similares aos de um porco-espinho, media menos de 60 centímetros de comprimento e pesava menos que um gato.

Os espinhos já foram observados em outro heterodontossauro, o Tianyulong, descoberto recentemente na China e que também é descrito no estudo.