Dinossauro corcunda pode render indícios da origem das aves

Desenho de como seria dinossaura encontrado, com corcunda e saliências para penas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pesquisadores, que terão seus resultados publicados na revista Nature, localizaram os fósseis perto de Cuenca, Espanha central.

Eles chamaram o réptil de Concavenator corcovatus, que significa "comedor de carne de Cuenca com uma corcunda". O tipo de dinossauro que foi encontrado é conhecido como um terópode.

Terópodes são principalmente conhecidos a partir da antiga massa de terra do sul, Gondwana.

Com o tempo, Gondwana e outras massas antiga quebraram, formando os continentes que conhecemos hoje.

Recentemente, uma equipe da Universidade de Cambridge, Reino Unido, e os EUA mostraram que os terópodes podem ter se originado na massa tectônica do norte, Laurásia.

As formas mais primitivas foram encontradas na Inglaterra e agora na Espanha. Estes achados datam do Cretácico inferior, algo entre 100 e 146,000 mil anos atrás.

Terópodes são um grupo muito importante de dinossauros, pois é neste grupo que as aves são conhecidas como originadas. A maioria dos terópodes, como o encontrado na Espanha, são comedores de carne, embora alguns fossem onívoros.

"Eles são um grupo muito importante de dinossauros, pois dentro deste grupo estão as aves. Este mundo não seria o mesmo sem pássaros. Aves são realmente um tipo especializado dinossauro terópode de asas e voadores," disse o professor José Sanz da Universidad Autonoma de Madrid.

O esqueleto incomum do dinossauro incluía uma corcova durante o ílio - onde as patas traseiras juntam com a espinha - e cerca de cinco saliências no antebraço.

Estas saliências se assemelham a pontos de fixação de penas encontrados em aves modernas, e podem apresentar provas de que as penas são muito mais velhas, em termos evolutivos, do que se pensava anteriormente.

Os fósseis datam de um período de tempo em que as penas ou apêndices semelhantes a penas foram observados, mas o dinossauro é de um ramo da árvore evolutiva que é mais primitivo.

Embora estas saliências tenham sido vistas antes em dinossauros - incluindo Velociraptor, é interessante e novo encontrar essa característica em um dinossauro que é tão distante das aves ou de conhecidos dinossauros emplumados.

As saliências são muito semelhantes aos das aves atuais, com apenas duas diferenças. Há poucas saliências no Concavenator e eles não estão em tal um arranjo regular.

A equipe interpretou essas diferenças em termos evolutivos. Eles sugerem que ao longo do tempo evolutivo as saliências poderiam ter evoluído para os poros de penas que são encontrados em aves modernas.

A corcova encontrada na coluna do dinossauro é mais um mistério, no entanto. Corcundas são comuns em dinossauros, e pode ser usado para a regulação de calor - quando se parecem com uma espécie de vela - para exibição, ou para o armazenamento dos alimentos.

A equipe não pôde descobrir, contudo, para que esta corcunda servia.

Provavelmente não é para a regulação de calor, uma vez que, normalmente, para uma corcova desse tipo seria necessário um amplo suprimento de sangue, e haveria evidências no osso circundante - o que não foi verificado pela equipe.