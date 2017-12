Diretor de maternidade em AL minimiza mortes de bebês A Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas espera concluir até sexta-feira o relatório sobre as 21 mortes de bebês prematuros ocorridas no mês de abril nas Unidades de Terapia Intensiva e Cuidados Intermediários da Maternidade Escola Santa Mônica. O diretor da maternidade, José Carlos Silver, afirmou, em nota divulgada pela assessoria da Secretaria de Saúde Estadual, que não há motivos para sensacionalismo.