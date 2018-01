Diretora da OMS diz que gripe é benigna na maioria dos casos

A diretora de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde (OMS), María Neira, afirmou nesta quarta-feira, 9, que os dados epidemiológicos sobre a gripe A obtidos no hemisfério sul, onde o inverno rígido já passou, mostra que a doença "continua sendo benigna numa percentagem altíssima dos casos".

Em declarações à Rádio Nacional da Espanha, Neira afirmou que a experiência no hemisfério sul é "importantíssima" para o prognóstico que a OMS faz sobre o desenvolvimento da gripe, que em países como Nova Zelândia, Argentina e Chile já "substituiu completamente" o vírus da gripe comum.

Neira acrescentou que, com os dados obtidos nos países do sul, onde o inverno está quase acabando, é possível "preparar" um modelo de atuação e prever como a gripe vai se expandir no hemisfério norte.

"Por enquanto, os resultados convidam a sermos serenos e positivos", disse a representante da OMS.

A especialista, no entanto, lembrou que o surto da doença no hemisfério sul provocou muitas situações de "pressão social e um pouco de nervosismo".

Ela disse ainda que o fato de o vírus da gripe ter substituído o da gripe comum é, "de alguma maneira, um aspecto positivo".