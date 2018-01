Discovery deixa a ISS pela última vez

O ônibus espacial Discovery deixou a Estação Espacial Internacional (ISS) pela última vez. Ele desatracou na manhã deste domingo, 6.

Este é o voo final da Discovery, que retornará à Terra nesta quarta-feira. Ele será aposentado e enviado a um museu. Outras duas naves da Nasa irão se juntar a Discovery na aposentadoria.

Os seis astronautas da Discovery receberam um cumprimento especial na partida da Estadão Espacial. O ator William Shatner, que interpretou o Capitão Kirk na série clássica da franquia Star Trek, pagou tributo às viagens da Discovery. Ele disse que o ônibus espacial tinha audaciosamente ido e feito o que nenhuma nave tinha feito antes, fazendo uma clara referência ao texto de abertura da série produzida nos anos de 1960.

A aterrissagem está prevista agora para as 13h58 (horário de Brasília), no Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, Flórida. Esta foi a 39ª viagem do Discovery, que ao longo de sua história percorreu mais de 230 milhões de quilômetros, passou o equivalente a quase um ano em órbita e rodeou a Terra 5.628 vezes a uma velocidade de 28 mil km/h.