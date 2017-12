Discovery se prepara para decolar ao espaço pela última vez

A Discovery se prepara para decolar para o espaço pela última vez, depois que os técnicos reinseriram uma porca de separação principal que caiu na última sexta-feira.

O orbitador foi agora preso ao seu tanque externo de combustível e está programado para sua 39ª e última missão para a Estação Espacial Internacional em 1º de novembro.

Uma porca interna no lado esquerdo do ônibus saiu da posição e caiu para dentro do compartimento de popa durante os preparativos para o voo.

A decolagem da Discovery está prevista para ser o penúltimo lançamento antes de a frota de ônibus espaciais se aposentar em 2011.

O orbitador Endeavour está programado para se lançar ao céu em 26 de fevereiro. Esta deverá ser a 140ª e última viagem do programa.

Peça problemática

A Discovery foi rebocada do sua plataforma para o conjunto da Nasa do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na quinta-feira.

Mas, depois de os técnicos conseguirem juntar um parafuso grande no sistema de separação no lado inferior direito da barriga da nave, uma porca interna saiu fora de posição e caiu.

Os parafusos garantem que o tanque de combustível se separa da nave após a embarcação atravessar a atmosfera.

O problema com a porca foi resolvido com êxito, no sábado, e no parafuso tinha sido reposicionado.

Ainda assim, houve um outro atraso, após a nave ser levada para o prédio da NASA com um dia de atraso por causa de uma válvula de água quebrada.

Missão final

Se tudo correr bem, a Discovery deve ser movida para a plataforma de lançamento em 21 de setembro e estar pronta para a decolagem em 01 de novembro.

A tripulação STS-133, liderada pelo comandante Steve Lindsey, vai entregar peças de reposição, suprimentos e um novo módulo à ISS.

Os astronautas planejam viajar para o Centro Espacial Kennedy em 12 de outubro. Eles irão, em seguida, participar de uma contagem regressiva de ensaio geral, alguns dias depois.

A Discovery deverá atracar na ISS em torno da 1:00 em 03 de novembro e voltar à Terra em 10 de novembro, desembarcando no Kennedy Space Center, em 12 de novembro.

Depois disso, a nave, a mais antiga em serviço, deve ficar em exposição pública, provavelmente no National Air and Space Museum em Washington DC.