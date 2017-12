Distribuição gratuita de remédios para diabete e hipertensão começa hoje

SÃO PAULO - A partir desta segunda-feira, 14, o programa Aqui Tem Farmácia Popular, do Ministério da Saúde, irá distribuir gratuitamente remédios para hipertensão e diabete. Antes, os remédios podiam ser adquiridos com desconto.

O programa Aqui Tem Farmácia Popular conta com 15.069 unidades conveniadas. Para adquirir o remédio de graça é preciso apresentar a receita médica, um documento de identidade com foto e o CPF. Vale ressaltar que a receita médica tem validade de 120 dias e pode ser emitida por um consultório particular ou público.

Os usuários podem retirar o medicamento em uma das unidades de farmácia popular ou em uma drogaria conveniada ao programa do governo federal. A expectativa do governo é que o acesso da população aos medicamentos oferecidos gratuitamente cresça após a medida.

O programa Aqui tem Farmácia Popular foi criado em 2004. Atualmente, oferece 24 tipos de medicamentos para hipertensão, diabete e também para asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma.