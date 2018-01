Distrito Federal confirma primeira morte por dengue este ano

Brasília - A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (DF) confirmou a primeira morte por dengue este ano. A vítima, de pouco mais de 40 anos, morava na cidade do Paranoá e trabalhava no Lago Sul, área nobre de Brasília. O óbito foi registrado no dia 24 de fevereiro e estava sob investigação.

O último balanço aponta que, no período de 1º de janeiro a 16 de março, foram notificados no Distrito Federal 1.336 casos suspeitos de dengue. Do total, 248 foram confirmados, 340 foram descartados e 748 permanecem em investigação.

A secretaria informou que, até o momento, os casos confirmados com transmissão dentro do DF - 110 no total - não estão concentrados em áreas específicas, o que afasta a possibilidade de um surto.