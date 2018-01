Distrito Federal e 14 estados atingem meta de vacinação contra a gripe

Brasília - Os estados de Alagoas, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, de Sergipe e do Tocantins, além do Distrito Federal, atingiram a meta estabelecida pelo governo de vacinar 80% da população-alvo contra a gripe sazonal.

O balanço foi feito com base no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, que recebe dados repassados pelas unidades federativas.

As doses eram destinadas a idosos com mais de 60 anos, indígenas, profissionais de saúde, crianças maiores de 6 meses e menores de 2 anos e gestantes.

A campanha nacional de vacinação, coordenada pelo Ministério da Saúde, acabou no último dia 13, mas a orientação da pasta é que todas as secretarias de Saúde com estoque das doses e que não atingiram a meta mantenham os postos funcionando.

Os estados do Maranhão, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, além do DF, encerram a campanha nesta sexta-feira.