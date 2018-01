Distrito Federal passa por surto de conjuntivite, admite secretaria

São Paulo, 2 - A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou nesta segunda-feira, 2, que a cidade está passando por um surto de conjuntivite. De acordo com a secretaria, foram registrados neste ano cerca de 9,4 mil casos da doença, bacteriana e viral, configurando surto da doença.

Os sintomas da conjuntivite são irritação ocular, olho vermelho, edema nas pálpebras, prurido, intolerância à luz e aumento de secreção ocular. A transmissão acontece por meio do contato direto com a secreção do olho de uma pessoa infectada e de maneira indireta por meio de contato com superfícies, toalhas, instrumentos ou soluções contaminadas.

Para prevenir a doença é preciso lavar bem aos mãos com água e sabão ou com álcool em gel. Também é recomendado não coçar os olhos e lavar com frequência o rosto. Objetos pessoais como toalha, fronha e maquiagem não podem ser compartilhados. É indicado ainda evitar o banho em piscinas e locais com grande circulação de pessoas.