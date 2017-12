Doação de órgãos cresce 29% no Estado de SP

Balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo apontou que o número de doações de órgãos cresceu 29,6% entre janeiro e setembro deste ano se comparado ao mesmo período de 2009. Segundo dados da Central de Transplantes, de janeiro a 15 de setembro deste ano foram 635 doadores. No ano passado, durante o mesmo período, foram 490.

Em 2010, já foram realizados 1.696 transplantes de órgãos, 23,2% a mais do que os 1.376 do ano passado. Houve neste ano 59 transplantes de coração, 82 de pâncreas, 1.036 de rim, 474 de fígado e 45 de pulmão. O balanço foi divulgado hoje. Na próxima segunda-feira é comemorado o Dia Nacional do Doador de Órgãos.

A Secretaria orienta àqueles que desejam ser doadores de órgãos para que deixem a intenção clara aos seus familiares, porque somente a família pode autorizar a retirada de órgãos para transplante.