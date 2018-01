Doação de órgãos era contraindicada no caso da jovem de Cabo Frio

São Paulo - O coordenador da Central Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, Eduardo Rocha, informou na tarde desta segunda-feira, 10, os motivos que impediram a doação de órgãos da jovem de 19 anos que morreu no último sábado em Cabo Frio. De acordo com Rocha, a jovem teve politraumatismo e extenso traumatismo craniano, com grande hemorragia e inchaço do cérebro, provocando o choque circulatório, o que impede que os órgãos recebam a irrigação necessária para continuar funcionando a ponto de serem transplantados.

Veja também:

Hospitais particulares do Rio aderem a programa estadual de transplantes

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O coordenador da Central esclareceu que a paciente já chegou com esse quadro ao hospital e tinha, portanto, contraindicação clínica para ser doadora desde o início, independente de qualquer tipo de exame.

Rocha ainda ressaltou que a equipe médica do hospital onde a paciente se encontra foi informada da impossibilidade da doação, logo que passou o diagnóstico clínico da paciente e que, mesmo sendo função da equipe médica da unidade conversar com a família para explicar o que estava ocorrendo, funcionários da Central de Transplantes tentaram, ontem, entrar em contato com os familiares, por meio de telefone, mas os números fornecidos pelo hospital não atendiam.

O coordenador disse também que a causa do descarte da doação neste caso é relativamente comum (instabilidade hemodinâmica)e configura-se entre as principais causas de não-doação no Estado, ao lado das negativas familiares e dos quadros de infecção dos potenciais doadores.