Doações de órgãos crescem 22% no início deste ano em São Paulo

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

Balanço da Secretaria de Estado da Saúde aponta que o número de doadores de órgãos no Estado de São Paulo cresceu 22% nos dois primeiros meses de 2010, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em janeiro e fevereiro deste ano houve 136 doações, contra 111 no primeiro bimestre de 2009. Em relação ao mesmo período de 2008, quando foram registradas 80 doações, o crescimento chega a 70%.

Seguindo o crescimento deste primeiro bimestre, o número de transplantes de órgãos realizados no Estado chegou a 397, 25% a mais do que no mesmo período de 2009 e 71% superior ao dois primeiros meses de 2008. Somente neste ano foram realizados 14 transplantes de coração, 32 de pâncreas, 228 de rim, 111 de fígado e 12 de pulmão.

