Doença desconhecida já matou 24 crianças em poucos dias na Índia

NOVA DÉLHI - Pelo menos 24 crianças morreram nos últimos dias por causa de uma doença não identificada que já afetou mais de 70 menores no estado de Bihar, no norte da Índia, informou uma fonte oficial nesta quarta-feira, 22.

A doença, que foi denominada pela população local como chamki ki bimari ("doença da convulsão", em híndi), provoca nas crianças entre um e nove anos de idade febre alta, convulsões e desmaios.

"Até agora foram registrados oficialmente 70 casos e 24 mortes, mas não podemos descartar que haja mais casos e inclusive mais vítimas fatais", explicou A.P. Singh, cirurgião-chefe do distrito de Muzaffarpur, no qual faleceram as duas últimas crianças.

Alguns veículos da imprensa local, citando fontes oficiais, indicam nesta quarta-feira que 34 já morreram pela doença.

Apesar de o primeiro caso ter sido registrado há 11 dias, as autoridades ainda não descobriram a origem do mal.

"Estamos investigando, agora veio um especialista em virologia de Pune (oeste da Índia) para tentar descobrir o que está afetando as crianças, mas não sabemos quando teremos resultados", reconheceu Singh.

Os sintomas apresentados são parecidos com os da encefalite, uma inflamação do cérebro que pode ter origem viral, mas os especialistas não puderam confirmar se é esta a doença que está atacando as crianças em Bihar.

Segundo a imprensa local, não existe em toda essa região nenhum laboratório apto para detectar casos de encefalite, embora o ministro da Saúde de Bihar tenha afirmado que não se pode dizer que seja essa a misteriosa doença letal.

Bihar, com mais de 100 milhões de habitantes, tem uma das rendas per capita mais baixas da Índia.