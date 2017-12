Doença imunitária com sintomas similares aos da Aids é descoberta

Os cientistas identificaram na Tailândia e em Taiwan um anticorpo que compromete o sistema imunitário de pessoas que não estão infectadas com o HIV, de acordo com um artigo publicado nesta quinta-feira, 23, na revista "New England Journal of Medicine".

O anticorpo faz com que as pessoas afetadas fiquem vulneráveis a infecções como as provocadas por microbactérias não tuberculosas (MNT), acrescentou o estudo.

Os pesquisadores descobriram que a maioria dos participantes, de hospitais dos dois países asiáticos, eram portadores de um anticorpo contra o interferon-gama, ou interferon imunitário, um tipo de citocina produzida pelos linfócitos. A função mais importante dessa citocina é a ativação dos macrófagos, tanto nas respostas imunitárias inatas como nas respostas celulares adaptativas. As MNT estão estreitamente ligadas com a bactéria que causa tuberculose e pode gerar uma doença pulmonar grave.

A infecção com MNT e outras de tipo oportunista são comuns nas pessoas que têm deficiências de imunidade, como as que sofrem da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids), mas são raras em quem tem um sistema de imunidade saudável.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudo, liderado por cientistas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, encontrou vários casos de infecções com MNT em pessoas que não tinham mostrado problemas em seus sistemas imunitários.

Os pesquisadores estudaram desde 2004 casos de 203 pessoas, com idades entre 18 e 78 anos, das quais 52 apresentavam infecções com microbactérias não tuberculosas, 45 tinham outras infecções oportunistas com ou sem infecção de MNT, 58 sofriam de tuberculose e 48 estavam saudáveis. Nenhum dos participantes era portador do HIV, acrescentou o artigo.

Os pesquisadores examinaram amostras de sangue dos participantes na busca dos anticorpos que ativam moléculas tais como o interferon-gama. E 88% das pessoas com MNT ou outras infecções oportunistas tinham os anticorpos que bloqueavam seu próprio interferon-gama.

O artigo acrescentou que são necessárias mais pesquisas para determinar por que as povoações do sudeste asiático parecem predispostas ao desenvolvimento desta insuficiência do sistema imunitário.

Como a idade média dos participantes do estudo que apresentavam MNT ou outras infecções oportunistas era de 50 anos, os pesquisadores sugerem a hipótese de que esses anticorpos se desenvolvem não apenas como resultado de fatores genéticos, mas também ambientais.