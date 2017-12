Doenças de origem animal matam mais de 2,5 milhões de pessoas por ano

Mais de 2,5 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de doenças originadas em animais, aponta um estudo conduzido por instituições de zoologia e saúde de todo o mundo. Ainda segundo o trabalho, enfermidades como a tuberculose, a aids e a gripe aviária e outros dez tipos infectam aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas por ano.

A maioria das infecções e das mortes das chamadas doenças zoonóticas ocorre em países onde as famílias têm média e baixa renda, mas há alguns pontos nos Estados Unidos e na Europa onde houve aumento nas ocorrências. Aparentemente, alguns dos vírus estão desenvolvendo resistência às drogas atuais.

De acordo com os pesquisadores, a crescente demanda por produtos de origem animal tende a piorar o problema. "As zoonoses representam uma grande ameaça à saúde humana e animal", disse Delia Grace, epidemiologista veterinária do Instituto Internacional de Pesquisa Animal do Quênia e uma das principais autoras do estudo.

Combater essas doenças nos países mais afetados é crucial para proteger a saúde de uma forma geral, alerta a pesquisadora. Se as medidas falharem, a demanda por produtos como a carne bovina "pode estimular a disseminação de uma série de doeças animais infecciosas".

Além do instituto queniano, o estudo controu com o trabalho do Instituto de Zoologia da Grã-Bretanha e da Escola de Saúde Pública de Hanói, no Vietnã. O trabalho mapeou onde há criações de animais e quais são as zoonoses que podem infectar humanos para determinar quais são os 20 locais onde a situação é mais crítica.

O resultado apontou Etiópia, Nigéria e Tanzânia, na África, e Índia, na Ásia, como os locais onde há mais infecções, variedade de doenças e mortes. Mas os Estados Unidos, países europeus e até mesmo o Brazil estão entre o grupo de áreas onde há crescimento dos casos de infecção inicial, ou seja, onde humanos têm contraído as enfermidades pela primeira vez.

As zoonoses podem ser transmitidas de animais selvagens ou domésticos para os humanos, mas a maioria dos casos tem origem nas criações de porcos, gado, ovelhas e outras espécies. De acordo com o estudo, há 56 zoonoses responsáveis por 2,5 bilhões de casos e 2,7 milhões de mortes por ano. Há, porém, um grupo de 13 doenças principais, que inclui a gripe suína, a gripe aviária e a aids, de vírus perigosos e de alta infectbilidade.