Doenças do 'Aedes' ainda avançam no País

SÃO PAULO - Os números da tríplice epidemia de dengue, zika e chikungunya continuam a aumentar no País. Conforme dados do balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, 17, até 23 de abril o País notificou 1.054.127 casos prováveis de dengue, 120.161 de febre pelo vírus da zika e 64.349 de febre chikungunya.

O avanço no número de casos notificados de dengue foi de 6% em relação à mesma semana de 2015 (ano recorde). Minas Gerais lidera entre os Estados, com 368.123 registros prováveis. Já São Paulo relatou queda, de 577.956 para 178.541 casos, neste ano.

Mesmo assim, algumas cidades paulistas mantêm-se entre as de maior incidência da doença, com destaque para Ribeirão Preto (4.702,1 registros/100 mil habitantes) e Birigui (4.163 por 100 mil). Um em cada 5 casos paulistas foi relatado nos dois municípios neste ano.

Chikungunya e zika. A febre chikungunya teve avanço de 562% nos registros do Brasil, na comparação com a mesma época de 2015 - quando se relataram 9.710 casos. O número já supera o de todo o ano passado (38.332). São Paulo registrou 2.069 casos até 23 de abril, ante 69 no período anterior.

Já em relação ao vírus da zika, houve notificações em 1.605 municípios e já há 39.993 amostras confirmadas. Considerando apenas o Estado de São Paulo, 2.547 casos foram notificados até agora, conforme o balanço do Ministério da Saúde.