Doenças tropicais negligenciadas afetam 'silenciosamente' 1 bilhão de pessoas, diz OMS

Dengue não foi controlada na América Latina, diz relatório

Doenças tropicais geralmente negligenciadas, como o mal de Chagas, a lepra, a dengue e a leishmaniose, ainda afetam cerca de 1 bilhão de pessoas em 149 países do mundo, mas de forma "silenciosa", segundo relatório divulgado nesta sexta-feira pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

O Brasil é apontado no relatório como tendo incidência da maioria das 17 doenças tropicais listadas, que podem causar problemas como cegueira, úlceras e cicatrizes, dor severa, deformidades e danos em órgãos internos e no desenvolvimento físico e mental do paciente.

O relatório afirma, no entanto, que o controle desses males, mais comuns em áreas rurais e em favelas urbanas, é "viável".

Recomendações

A OMS pede a continuação da ajuda de empresas farmacêuticas no controle das doenças, recomenda que os sistemas públicos de saúde fiquem atentos a mudanças nos padrões das doenças por conta de fatores climáticos e ambientais e sugere a coordenação entre agentes de saúde pública e agentes veterinários - para controlar a incidência de raiva, por exemplo.

O órgão lista "sucessos" no controle de males, como a erradicação da doença conhecida como "verme da Guiné", não por conta de vacinas, "mas por educação em saúde e por mudanças comportamentais".

"Essas doenças debilitantes, às vezes horríveis, são muitas vezes aceitas como parte da vida das pessoas pobres", diz Margareth Chan, diretora-geral da OMS. "Mas estratégias podem quebrar o ciclo da infecção, da deficiência e da perda de oportunidades que mantém as pessoas na pobreza."

Brasil e América Latina

O Brasil apresenta incidência de males tropicais como dengue, mal de Chagas, raiva, conjuntivite granulosa, leishmaniose, cisticercose, esquistossomose, tênia, hidática policística e "cegueira dos rios".

O relatório diz que o Brasil vivenciou um aumento nos casos de leishmaniose desde 1999. A doença, antes mais comum nas zonas rurais, "agora também aparece em áreas urbanas", por conta da migração de pessoas do campo às periferias das cidades.

"No Brasil, os cães são o hospedeiro do parasita" da leishmaniose, que provoca, entre outros problemas, febre, fraqueza e anemia.

No caso da dengue, a OMS afirma que a doença ressurgiu na América Latina porque as medidas de controle não foram mantidas após a campanha para erradicar o Aedes aegypti, seu principal vetor, durante os anos 1960 e 70. "Grandes surtos acontecem atualmente a cada três ou cinco anos", afirma o relatório. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.