Doentes crônicos de até 60 anos têm até 6ª. para se vacinar contra gripe

Os doentes crônicos, com menos de 60 anos, têm até esta sexta-feira, 6, para se imunizar contra a gripe A (H1N1), alerta a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Já para os doentes crônicos com 60 anos ou mais a vacinação segue até o dia 21 de maio.

As crianças de seis meses a um ano e 11 meses, gestantes e pessoas de 20 a 29 anos também podem procurar os postos de saúde para serem imunizados. A vacinação continua para estes grupos.

As crianças de seis meses a um ano e 11 meses de idade e aquelas portadoras de doenças crônicas com idade até oito anos precisam retornar aos postos de saúde para a tomarem a segunda dose e ficarem completamente imunizadas. Adultos de 30 a 39 anos poderão se vacinar na próxima etapa da campanha, que começa no dia 10 de maio.

As pessoas podem comparecer aos 3.800 pontos de vacinação em todo o Estado, localizados nas Unidades Básicas de Saúde, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A recomendação é para que as pessoas apresentem a caderneta de vacinação.