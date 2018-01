Dois astronautas russos fazem caminhada espacial fora da ISS

CABO CANAVERAL - Dois tripulantes russos da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) fazem uma caminhada nesta sexta-feira, 21, programada para terminar às 18h (horário de Brasília).

Os astronautas Dmitry Kondratyev e Oleg Skripochka saíram do módulo com a missão de instalar uma câmera e um sistema experimental de rádio na ISS, além de recolher alguns experimentos científicos antigos.

Os quatro outros tripulantes - um russo, dois americanos e um italiano - estão monitorando a caminhada do interior da estação. O atual comandante da ISS é o astronauta da Nasa Scott Kelly, cunhado da deputada democrata Gabrielle Giffords, baleada na cabeça no dia 8. Ela é casada com o irmão gêmeo idêntico de Scott, Mark Kelly, que também é astronauta e está licenciado do próximo voo do Discovery para cuidar da recuperação da mulher.