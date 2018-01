Drica Moraes continua bem e recupera medula óssea, diz hospital

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A atriz Drica Moraes, de 40 anos, continua "bem, com quadro de saúde estável e sem sinais de infecções ou outras complicações", informa o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 7, pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ela permanece internada para monitoramento após um transplante de medula óssea, no dia 23 de junho, e não tem previsão de alta.

Segundo o hospital, foi constatada a recuperação (pega) da medula óssea da atriz, submetida a transplante com doador não-aparentado encontrado no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome).

A atriz teve o diagnóstico de leucemia revelado no início deste ano e está internada desde o dia 14 de junho. O transplante foi comandado pelo hematologista Nelson Hamerschlak e passou por três fases (iniciadas no dia 16): quimioterapia preparatória; infusão da medula óssea; recuperação e monitoramento da efetivação do transplante.

Drica foi indicada ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, entregue no dia 6 de junho no Rio, por sua atuação como coadjuvante no filme "Os Normais 2".