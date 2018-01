Duas pessoas morrem com suspeita de dengue em Limeira

SOROCABA - A prefeitura de Limeira, na região de Campinas, contabilizou nesta segunda-feira, 30, mais duas mortes com suspeita de dengue. Um homem de 79 anos morreu na noite de sábado, 28, no Hospital Unimed, com diagnóstico da doença. Já no domingo, 29, a dengue é apontada como causa da morte uma mulher de 59 anos na Santa Casa.

Ainda conforme o boletim da prefeitura, um dos casos que eram considerados suspeitos teve a causa da morte confirmada por exame de laboratório, elevando para sete o número de óbitos por dengue já confirmados. Outros oito aguardam resultados de exames. A cidade registra 19.297 notificações da doença, dos quais 6.070 já deram positivo.