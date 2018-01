Duque de Caxias cancela 42 shows para evitar contágio da gripe

A prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de janeiro, informou nesta quarta-feira, 5, que suspendeu os eventos que seriam realizados na cidade, como forma de proteger a população do contato com o vírus da gripe suína. Foi cancelada toda a programação agendada para o Teatro Raul Cortez, no centro da cidade, onde estava prevista realização de 42 espetáculos este mês. O dinheiro do ingresso comprado antecipado será devolvido na bilheteria do próprio teatro.

A partir de sexta-feira, também será suspenso o atendimento na Biblioteca Pública Leonel de Moura Brizola, na Praça do Pacificador, e o curso de iniciação as artes cênicas do Teatro Municipal Armando Mello.

De acordo com o prefeito José Camilo Zito, é preciso ficar alerta para evitar ao máximo o aumento de casos da doença. "Nesse momento, não é conveniente promover eventos com grande concentração de pessoas. Por esse motivo, resolvemos suspendê-los como medida preventiva", esclareceu o prefeito Zito.