DVDs ajudam pacientes a relaxar durante cirurgias

Um anestesista britânico teve a ideia de mostrar filmes a seus pacientes durante cirurgias. O objetivo do anestesista Nick Pace foi incentivar mais pacientes a abandonar a anestesia geral pela peridural (da cintura para baixo), que traz menos complicações.

O anestesista contou que primeiro tentou música, mas que após uma hora os pacientes estavam distraídos e inquietos. O médico teve a ideia dos filmes conversando com uma amiga.

Ela contou que estava indo viajar com os dois filhos pequenos e tinha dois aparelhos de DVD no banco traseiro do carro para distrair as crianças.