Ebola se espalha pela África e já mata 729 pessoas, diz OMS

Atualizada às 21h32

GENEBRA - O vírus do Ebola continua a se espalhar e já são 729 mortes no maior surto da doença já registrado. Dados divulgados nesta quinta-feira, 31, em Genebra pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, entre 24 e 27 de julho, 122 novos casos foram identificados, com 57 mortes em apenas quatro dias na Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa.

A progressão do vírus obrigou governos africanos a fechar suas fronteiras e apertar o controle em alguns dos principais aeroportos do continente, como no Quênia. Na Europa, autoridades admitem que estão preocupadas com uma eventual migração do vírus.