Eclipse total da Lua poderá ser visto no Brasil na madrugada desta terça

SÃO PAULO - Para os notívagos de plantão, a madrugada desta terça-feira, 15, terá um espetáculo à parte. Um eclipse total da Lua poderá ser visto em toda a América a partir das 3 horas, horário de Brasília. O pesquisador do Observatório Nacional Jair Barroso explica que a visibilidade do fenômeno dependerá das condições do céu. "É importante que não tenham nuvens a ponto de impedir a visão."

O pesquisador ainda explica que o fenômeno será mais bem observado na parte oeste do País, como no Estado de Mato Grosso e na região Amazônica. Isso porque o eclipse vai ocorrer com a lua no poente. Habitantes de lugares mais ao leste, como São Paulo e Rio, terão dificuldades de ver o final do espetáculo. Por 78 minutos a Lua ficará totalmente mergulhada no cone de sombra provocado pelo alinhamento entre o satélite, a Terra e o Sol.

O espetáculo terá ainda uma coloração própria: a Lua aparecerá alaranjada porque a atmosfera da Terra filtra a luz solar e deixa passar somente o vermelho, que se projeta sobre a Lua. De acordo com Jair Barroso, outro fenômeno como este deve voltar a acontecer apenas no dia 8 de outubro, mas não será visível aos brasileiros - o próximo eclipse presenteará os habitantes da região do Pacífico.