Eclipse total do Sol ocorre domingo sobre o Pacífico

Um eclipse total do Sol acontece no domingo, mas só será visível numa faixa estreita do hemisfério sul. A sombra da Lua vai encobrir o astro logo ao amanhecer a cerca de 2.000 km a nordeste da Nova Zelândia e percorrerá o pacífico Sul, escurecendo os céus sobre as Ilhas Cook, a Ilha da Páscoa, o sul do Chile e da Argentina.

O tempo de maior duração acontece sobre o mar, com duração de 5min20sec. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra.

O eclipse total do ano passado foi o mais longo do século 21 e ocorreu sobre uma ampla porção da Ásia. O próximo eclipse total ocorre em novembro de 2012.

Em janeiro deste ano, houve um eclipse de um tipo raro, o anular, no qual a sombra da Lua, embora fique centralizada sobre o Sol, não chega a tapar de vez o disco da estrela.

Eclipses totais são considerados mais interessantes pelos cientistas, porque permitem a observação direta da coroa ou corona, a atmosfera do Sol, que normalmente é obscurecida pela luz intensa do disco solar.

Equipes de cientistas de várias partes do mundo estão se deslocando para assistir ao eclipse deste domingo.