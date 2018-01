Economia da USP e Cásper Líbero têm casos de gripe suína

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste da capital, confirmou nesta quinta-feira, 25, que três alunos contraíram o vírus da gripe A(H1N1), a gripe suína. Eles são do 3º ano de Economia matutino e do 3º de Contabilidade noturno.

Os estudantes dessas duas turmas receberam a orientação da FEA para permanecer em casa, em isolamento, por sete dias. A programação das demais salas será mantida normalmente.

Mais cedo, a Faculdade Cásper Líbero, situada na Avenida Paulista, no Centro, decidiu antecipar o início das férias para esta quinta, 25, após ser notificada de que as duas alunas do curso de Jornalismo foram infectadas.

Segundo a instituição, ambas passam bem. As atividades previstas para os próximos cinco dias serão transferidas para o período entre os dias 31 de julho e 6 de agosto.