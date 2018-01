Egito nega que sementes de feno-grego sejam causa do surto de E. Coli

Cairo - O Ministério da Agricultura do Egito negou nesta quarta-feira que as sementes de feno-grego egípcias estejam infectadas e sejam a causa do surto da bactéria E. coli em alguns países europeus, que retiraram este produto do mercado.

Em comunicado divulgado pela agência oficial de notícias Mena, a Direção Central de Quarentena Agrícola do Ministério ressaltou que "não existe até agora nenhum resultado positivo que confirme que as sementes de feno-grego egípcias estejam contaminadas".

Além disso, a nota destaca que "as análises efetuadas nas sementes nos laboratórios egípcios demonstraram que estão saudáveis e que não contêm em absoluto essa doença".

A União Europeia (UE) decidiu na terça-feira retirar do mercado todas as sementes importadas do Egito e proibir sua entrada em território comunitário por causa de seu vínculo com o surto de E. coli na Alemanha e na França, que causaram 50 mortes na Europa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os 27 países da UE tomaram esta decisão com base em informações divulgadas pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA), que apontou as sementes de feno-grego procedentes do Egito como "vínculo comum mais provável" do surto.

Já no dia 1º de julho, o Ministério da Agricultura egípcio rejeitou que as sementes exportadas à Europa em 2009 e 2010 fossem a causa das infecções registradas na Alemanha e na França.