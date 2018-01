Egito registra primeiro caso suspeito de infecção por 'E.coli' em turista

Cairo - O primeiro caso suspeito no Egito de infecção pela bactéria "E.coli" foi detectado em um turista alemão, informou a agência de notícias estatal "Mena".

A agência, que citou o diretor de Saúde da cidade turística de Hurgada, Osama Abdel Azim, explicou que as autoridades determinaram a retenção de um turista alemão de 32 anos por suspeitarem que ele está infectado com a bactéria.

Abdel Azim destacou que "no caso do cidadão alemão ainda não está confirmada a infecção por essa bactéria, embora ele apresente os sintomas" comuns do contágio.