Em 3 dias, 7 cidades de SP têm morte por suspeita de dengue

SOROCABA - Novas mortes com a causa confirmada ou com suspeita de dengue foram registradas, desde sexta-feira, 27, em sete cidades do interior de São Paulo. Em Penápolis, no noroeste do Estado, um homem de 74 anos morreu no sábado, 28, com diagnóstico de dengue. Já Em Sorocaba, mais duas pessoas morreram com os sintomas.

Ainda houve óbitos, com causa a ser confirmada, em Limeira, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Santos e Itanhaém.