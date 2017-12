Em comemoração ao Dia da Terra, Nasa divulga foto do planeta azul

Para celebrar o Dia da Terra, a Agência Espacial Americana (Nasa) divulgou nesta terça-feira, 22, uma imagem do planeta azul. Na foto, capturada por um satélite, é possível ver as Américas e desvendar as condições climáticas do planeta.

De acordo com a Nasa, a localização das nuvens indicam pancadas de chuva na Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e a noroeste e sudeste do Brasil.

Selfie global. A Nasa também convocou a população mundial a fazer uma 'selfie' e compartilhar nas redes sociais com a tag #GlobalSelfie para criar um mosaico mundial durante a comemoração do Dia da Terra. A agência lembrou que, apesar de que os cientistas tenham identificado milhares de novos planetas no universo nos últimos anos, a Nasa não estuda nenhum outro com mais profundidade como estuda a Terra.

"Com 17 missões de observação da Terra orbitando nosso planeta e várias mais que serão lançadas este ano, a Nasa estuda a atmosfera terrestre, a terra e os oceanos em toda sua complexidade", destaca a agência espacial.