Em Jacarta, surto de dengue mata 5 e infecta 3 mil

Um surto de dengue em Jacarta, capital da Indonésia, já deixou cinco mortos e quase três mil doentes, segundo informa nesta sexta-feira, 13, a imprensa local. O chefe do departamento de Saúde da cidade, Dien Emmawati, assegurou que centenas de pessoas são atendidas diariamente na rede de centros hospitalares de Jacarta infectadas com o vírus. Cerca de mil pessoas morrem e 200 mil são infectadas todos os anos na Indonésia por dengue, uma doença transmitida por mosquitos e que aparece com mais frequência entre fevereiro e março, final da época de chuvas no país asiático.