Em MT, recém-nascido pode ter pulseira de segurança Tramita na Câmara Municipal de Cuiabá, em Mato Grosso, um projeto de lei que obriga os hospitais e maternidades públicas e privadas a disponibilizarem pulseiras com sensor eletrônico sonoro após o parto. O aparelho, para identificação e segurança do recém-nascido, deverá ser retirado somente com a alta da mãe, na presença dela ou de outro responsável pelo bebê.