Em nova caminhada, cosmonautas integram módulo científico à ISS

MOSCOU - Os cosmonautas Fyodor Yurchikhin e Mikhail Kornienko concluíram com sucesso, nesta terça-feira, 27, uma saída ao espaço para terminar de integrar o módulo russo Rassvet à Estação Espacial Internacional (ISS), segundo informou o Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) da Rússia.

"Às 14h54 no horário de Moscou (7h54 de Brasília), retornaram à estação e fecharam as comportas", declarou à agência oficial russa "Itar-Tass" o porta-voz do CCVE, Valeri Lindin.

A caminhada espacial, que começou à 1h11 (de Brasília), teve duração de 43 minutos além da previsão inicial.

Durante a permanência na parte externa da ISS, Kornienko e Yurchikhin instalaram uma nova câmera de televisão no casco do módulo Zvezda, que será utilizada para gravar os acoplamentos dos cargueiros europeus ATV ao segmento russo da plataforma.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cosmonautas conectaram ainda dois cabos ao módulo científico Rassvet, que permitirão o acoplamento em regime automático a essa unidade das naves tripuladas Soyuz e aos cargueiros Progress.

Essa foi a quarta saída de Yurchikhin ao espaço. Em 2007, ele fez suas primeiras três caminhadas em seu segundo voo espacial. Já Kornienko teve sua primeira experiência.