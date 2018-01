Em novembro, SP promove a 1ª conferência mundial de epidemiologia

SÃO PAULO - O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde está com inscrições abertas até o dia 10 de novembro para a 1ª Conferência Internacional em Epidemiologia. O evento, que marca as comemorações dos 25 anos do CVE, acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro, no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista.

Aberto para profissionais da área da saúde, pesquisadores e cientistas, a iniciativa promoverá um amplo debate de temas ligados à vigilância de doenças, como a pandemia da influenza A (H1N1), zoonoses, hepatites e tuberculose, entre outras.

Composto por palestras e mesas redondas, a conferência também contará com uma mostra competitiva de trabalhos apresentados pelos serviços de vigilância epidemiológica do Estado, com o objetivo de premiar experiências de ação integrada em prol de melhoria da saúde da população.

"É uma grande oportunidade para que profissionais e pesquisadores de saúde pública atualizem seus conhecimentos e troquem informações importantes sobre ações de vigilância, que são imprescindíveis para evitar a disseminação de doenças", afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Ana Freitas Ribeiro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.cve.saude.sp.gov.br. O Centro de Convenções Rebouças fica na avenida Rebouças, 600, Cerqueira César.