Em salas de cinema, Santa Casa de SP faz campanha contra o fumo

SÃO PAULO - Uma campanha da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, criada pela agência de publicidade Young & Rubicam e produzida pela O2 Filmes, pretende alertar a população sobre os malefícios do cigarro. A estreia do filme de 1 minuto será nesta sexta-feira, 3, feita inicialmente nas salas de cinema do Reserva Cultural e do Belas Artes, na capital paulista.

"Essa é uma forma de atingir um grande número de pessoas na conscientização e mostrar o mal que o fumo traz à saúde", afirma o Dr. Antonio Carlos Forte, superintendente da Santa Casa.

De acordo com o vice-presidente de criação da Y&R, Marco Versolato, o filme usa a linguagem cinematográfica para dar ao espectador a impressão de que ele está assistindo a um longa-metragem.

Pode-se ver um homem em um galpão escuro enquanto os créditos começam a aparecer. O clima é de mistério. Ele, então, pega o fósforo e acende o cigarro. Quando olha para a câmera, como se alguma coisa fosse acontecer, o comercial termina.

"A ideia é mostrar que, assim como o filme, a vida do fumante também pode acabar abruptamente", compara Versolato.

O desfecho fica por conta da mensagem: "Não deixe sua história terminar antes da hora. Uma campanha da Santa Casa de São Paulo contra o fumo". A agência, a produtora e as salas de cinema onde o filme será exibido participam da ação voluntariamente.

De acordo com as pesquisas da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que mais de 3 bilhões de pessoas, entre fumantes e passivos, são atingidas pelos malefícios do cigarro no mundo.

