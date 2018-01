Em sete cidades paulistas não existe mosquito da dengue

SOROCABA - Pelo menos sete cidades do interior de São Paulo não registraram casos de dengue neste ano nem a presença do mosquito transmissor, segundo o último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Liraa) do Ministério da Saúde. A pesquisa identifica locais com focos de reprodução do mosquito e levanta o número de casos. O índice é considerado satisfatório quando o porcentual de residências com larvas está abaixo de 1%.

Não houve casos de dengue nem foram encontrados criadouros do mosquito até o dia 7 nas cidades de Buritizal, Caiabu, Cássia dos Coqueiros, Ibirarema, Jeriquara, Nova Castilho e Ribeirão Corrente. São cidades com até 5 mil habitantes, consideradas “ilhas” em meio à grande infestação da doença.

Norte. Buritizal, com 4.077 habitantes, fica na região norte do Estado, onde várias cidades enfrentam epidemia. A prefeitura informou que a cidade continua sem casos porque a população colabora na eliminação de possíveis criadouros.

Como a adesão ao Liraa é voluntária, a pesquisa abrangeu cerca de 60% dos 645 municípios paulistas. Outras sete cidades pesquisadas não têm casos de dengue, mas apresentam o mosquito. Chamou a atenção do ministério o caso de Estiva Gerbi, de 10.141 habitantes, na região de Campinas. Na cidade não foram encontrados criadouros, mesmo tendo sido registrados 283 casos de dengue no ano. A prefeitura informou que foram realizados vários mutirões para eliminar possíveis focos do mosquito transmissor.