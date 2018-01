Em SP, 5,5 milhões já foram vacinados contra a gripe

SÃO PAULO - Balanço preliminar divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite deste sábado (30) indica que 5.470.755 de pessoas foram vacinadas contra o vírus Influenza, causador da H1N1 e de outras gripoes. A compilação traz os números de quem recebeu a vacina até as 15h deste sábado.

A data foi chamada de Dia D, por ter marcado o início da campanha de vacinação no interior do Estado. Na capital e Região Metropolitana de São Paulo, entretanto, a vacinação deste ano foi antecipada - sendo iniciada no último dia 4.

"As doses estão disponíveis a partir deste sábado na rede pública do Estado para bebês com seis meses ou mais e crianças menores de cinco anos de idade. Também serão imunizados idosos a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias), indígenas, e profissionais de saúde que trabalham nos hospitais e unidades de pronto atendimento, públicos e privados, e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em todo o Estado", esclarece a secretaria estadual, em nota.

"A partir do dia 9 de maio, a vacinação se estende para pessoas diagnosticadas com doenças crônicas e demais profissionais de saúde. A campanha termina no dia 20 de maio, para todo o público-alvo em todo o Estado, e a população contará com mais de 4 mil postos de vacinação, que irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h", informa a pasta.

A diretora de Imunização da Secretaria, Helena Sato, destaca que é importante se vacinar "para evitar complicações decorrentes da gripe e doenças graves, como pneumonia". Ela ressalta que, ao contrário da crença comum, a vacina em si não tem capacidade alguma de "provocar gripe em quem tomar a dose, já que é composta apenas de partículas do vírus que são incapazes de causar qualquer infecção". Produzida pelo Instituto Butantan, a vacina imuniza a população contra a gripe A H1N1, A H3N2 e B/Brisbane.

De acordo com informações da Secretaria da Saúde, foram notificados 1.092 casos e 128 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Estado atribuíveis ao Influenza. Do total, 883 casos e 119 óbitos foram relacionados ao H1N1. Os dados são do último balanço do governo, consolidado em 19 de abril. Ao longo do ano passado, foram 342 casos de SRAG em todo o Estado de São Paulo, com 65 óbitos.

Capital. No município de São Paulo, onde a campanha foi antecipada, 2,1 milhões de pessoas dos grupos prioritários já foram vacinadas - conforme dados consolidados pela Secretaria Municipal da Saúde até as 19h do último dia 27. Dentro do público-alvo da campanha, 82,7% já foram imunizados, superando assim a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde - de 80%. A campanha segue até o dia 20.